Російські окупанти розстрілюють усі автомобілі, які бачать.

Бої за місто Кремінна Луганської області тривали три доби із застосуванням Росією великої кількості бронетехніки для атаки на місто.

Про це повідомив голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець у коментарі "Радіо Донбас.Реалії".

"Повністю захоплена. Там тільки кілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ. Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся. Загалом атаки тривали впродовж трьох днів. Зараз там тривають важкі бої на околицях", повідомив Дунець.

Він зазначив, що росіяни розстрілюють усі автомобілі, які бачать.

"Є інформація, що розстріляли автомобіль, яким люди намагалися евакуюватися. Інформація надійшла від чоловіка, який був поранений. Зараз йому допомогти ніхто не може. Він на трасі в районі кордону двох областей (Луганської та Донецької – ред.)", - сказав Дунець.

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти сьогодні, 18 квітня, взяли під контроль Кремінну Луганської області.

Напередодні він повідомляв, що російські загарбники зайшли в місто Кремінна. Тривали вуличні бої.

Раніше сьогодні Гайдай інформував, що артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж доби 17 квітня та вночі стали частішими та потужнішими. Загорілися сім житлових будинків, господарчих споруд, лісової підстилки.

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