За словами експерта, в Кремлі розуміють, що аби захистити регіон від ЗСУ, потрібна півмільйонна армія.

Правителю Росії Путіну взагалі не потрібна Курська область. У Кремлі навіть не помітять, якщо повністю втратять цей регіон. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, Курщина – це менше, ніж 1% усієї території Росії. При цьому в Кремлі розуміють, що аби захистити регіон від ЗСУ, потрібна півмільйонна армія, якої нині просто немає. Водночас росіяни "готові не віддати її, а почекати".

"Вони з цим змирились і почали відбудовувати на правому березі Сейму певні фортифікаційні оборонні споруди. Вони вже готові лівий берег Сейму віддати. Ніякий інформаційний тиск, ніякий тиск населення Кремлем ніяк не сприймаються. Наш рух проходить там за двома завданнями: забезпечення безпеки Сумщини та сковування ворожих сил", – сказав військовий.

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Він зазначив, що обидва завдання вже виконані, адже Сили оборони України оточили на Курщині 40-50 тисяч російських військових. При цьому вони не з'явились на Покровському напрямку, каже Світан.

"Оскільки росіяни пригощають, віддають лівий берег Сейму, то можна пригоститися. Дії наших бригад спрямовані на вихід до Сейму в Глушковському районі. До того ж наші війська на північній межі цього вклинення в напрямку до Курська та Курчатова далі просуваються. До того ж ми зараз перебуваємо на висотах"

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

Росія хоче стягнути на Курщину від 60 тисяч своїх військових. Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

При цьому, за його словами, ЗСУ підірвали мости через річку Сейм і переміщати війська росіянам стає вкрай важко.

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