Росія не каже, скільки військових крейсера "Москва" загинуло.

З 510 членів екіпажу підбитого Україною крейсера Чорноморського флоту РФ "Москва" половина або загинули, або поранені.

Таких висновків дійшов експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон, аналізуючи ролик МО Росії, на якому близько 240 військовослужбовців "Москви" зустрічали в окупованому Криму.

Автор визначив місцерозташування плацу у Севастополі, де зустрічали нібито вцілілих моряків. За кількістю розміток на плацу Саттон припустив, що на подію зігнали близько 90 офіцерів і прапорщиків і 130 рядового складу.

Тобто, йдеться про половину екіпажу "Москви".

"Звісно, деякі члени екіпажу можуть бути поранені, і ми можемо припускати, що деякі з них загинули. Крім того, надходили повідомлення про порятунок деяких росіян турецькими або іншими суднами. Якщо це так – то їх теж може не бути (на плацу – ред.)", - написав експерт.

Те, що парад, імовірно, відбувся після затоплення, свідчать супутникові знімки за 15 квітня. На них – така ж кількість службовців на протилежному боці плацу. Збігаються й погодні умови, і цвіт на дереві.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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