Українські дрони рознесли завод 'Кримський титан' (відео)

Цей завод безперервно працював на армію окупантів, забезпечуючи її сировиною для порохів, ракетного палива та вибухівки.

В ніч на 13 червня українські безпілотники уразили в місті Армянськ завод "Кримський титан", який виробляє діоксид титану для потреб російського військово-промислового комплексу (ВПК).

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді. "Волелюбний Український Птах здійснив візит ввічливості на вищезгаданий обʼєкт. Контролем підтверджено нанесення уражень. Пожежа вирує. Виробництво призупинено", - деталізував Мадяр.

"Кримський титан", який внаслідок окупації півострова, почав належати "Російському титану", є найбільшим у Східній Європі заводом з виготовлення сірчаної кислоти та діоксиду титану. Він виробляє базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки.

Мадяр навів дані з місцевих пабліків. Згідно цієї інформації, по заводу було 23 прильоти, внаслідок чого він увесь був розбитий. Там зайнялася пожежа, тому робочих відпустили.

Удари по російських цілях

4 червня у тимчасово окупованому Криму СБС ЗСУ уразили прикордонний сторожовий корабель "Світляк" проєкту 10410. Це сталося у населеному пункті Юркіне.

Раніше Сили оборони уразили низку важливих російських цілей, у тому числі на території самої Росії. Мова йде про літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та гвинтокрил. Як повідомляв Мадяр, це відбулося 15 травня. Тоді безпілотники СБС завдали 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині противника.

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