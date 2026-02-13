Новий рекорд: українські дрони вдарили по НПЗ за 1750 км від кордону, - BI

Українські далекобійні безпілотники уразили нафтопереробний завод майже за 1100 миль (близько 1750 км) від українського кордону. Про це повідомив Business Insider із посиланням на джерело в Служба безпеки України.
За словами співрозмовника, йдеться про Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, що входить до структури російської компанії Лукойл. Підприємство переробляє близько 4 мільйонів тонн нафти на рік.
У СБУ заявили, що внаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа. Джерело надало відео з клубами диму над заводом та кадрами польоту великого безпілотника. Водночас Business Insider зазначає, що не зміг незалежно перевірити автентичність записів.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар і заявив, що об’єкт забезпечує паливом російські війська. У повідомленні в Telegram також зазначено, що до операції були залучені "інші компоненти" Сил оборони України.
"СБУ продовжує завдавати цілеспрямованих ударів по підприємствах російського нафтопереробного комплексу, які забезпечують функціонування військової машини країни-агресора", – йдеться у заяві джерела.
За його словами, ураження таких цілей зменшує можливості РФ постачати пальне військам і скорочує доходи, що спрямовуються на війну проти України.
У Міністерство оборони Росії заявили, що за останню добу збили 211 українських безпілотників, однак не уточнили, де саме.
Україна з серпня активізувала далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі – нафтопереробних заводах, портах, а також об’єктах у Чорному, Каспійському та Середземному морях. Українські посадовці називають цю кампанію "довгостроковими санкціями" проти Москви.
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що удари по енергетичному сектору РФ є "одним із найкращих рішень", оскільки це створює проблеми для економіки та фінансування війни.
Удар по НПЗ Росії - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у російській Ухті (Республіка Комі) спалахнула масштабна пожежа на місцевому НПЗ. Очевидці повідомляють про атаку дронів.
У Мережі також публікували численні фото і відео як з прольотом безпілотників над Ухтою, так і з моментом ураження НПЗ і подальшою пожежею на ньому.