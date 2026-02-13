Новий рекорд: українські дрони вдарили по НПЗ за 1750 км від кордону, - BI

Українські безпілотники вразили російський нафтопереробний завод за 1750 км від кордону, спричинивши пожежу та послабивши логістику ворога.

Українські далекобійні безпілотники уразили нафтопереробний завод майже за 1100 миль (близько 1750 км) від українського кордону. Про це повідомив Business Insider із посиланням на джерело в Служба безпеки України.

За словами співрозмовника, йдеться про Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, що входить до структури російської компанії Лукойл. Підприємство переробляє близько 4 мільйонів тонн нафти на рік.

У СБУ заявили, що внаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа. Джерело надало відео з клубами диму над заводом та кадрами польоту великого безпілотника. Водночас Business Insider зазначає, що не зміг незалежно перевірити автентичність записів.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар і заявив, що об’єкт забезпечує паливом російські війська. У повідомленні в Telegram також зазначено, що до операції були залучені "інші компоненти" Сил оборони України.

"СБУ продовжує завдавати цілеспрямованих ударів по підприємствах російського нафтопереробного комплексу, які забезпечують функціонування військової машини країни-агресора", – йдеться у заяві джерела.

За його словами, ураження таких цілей зменшує можливості РФ постачати пальне військам і скорочує доходи, що спрямовуються на війну проти України.

У Міністерство оборони Росії заявили, що за останню добу збили 211 українських безпілотників, однак не уточнили, де саме.

Україна з серпня активізувала далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі – нафтопереробних заводах, портах, а також об’єктах у Чорному, Каспійському та Середземному морях. Українські посадовці називають цю кампанію "довгостроковими санкціями" проти Москви.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що удари по енергетичному сектору РФ є "одним із найкращих рішень", оскільки це створює проблеми для економіки та фінансування війни.

Удар по НПЗ Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у російській Ухті (Республіка Комі) спалахнула масштабна пожежа на місцевому НПЗ. Очевидці повідомляють про атаку дронів.

У Мережі також публікували численні фото і відео як з прольотом безпілотників над Ухтою, так і з моментом ураження НПЗ і подальшою пожежею на ньому.

