Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу і газопереробного заводу в Росії

Українські захисники завдали чергових ударів по нафтопереробних і газопереробних підприємствах ворога.

Українські захисники продовжують завдавати ударів у глибокому тилу Росії по об’єктах, які забезпечують потреби російських загарбницьких військ у війні проти України.

Як ідеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Telegram, 12 травня та в ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

"Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна (Краснодарський край, РФ). На території об’єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, "Таманьнефтегаз" – один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Він використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу.

"Об’єкт задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ", - додали у повідомленні.

Інші ураження

Крім того, 13 травня підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному завод "Ярославський" у Ярославлі (Ярославська обл., РФ).

"Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії", - йдеться у повідомленні.

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу "Астраханський" у Астраханській області РФ. Внаслідок удару виникла пожежа на території об'єкта.

"Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф", - йдеться у повідомленні.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Удари по позиціях росіян на окупованій території

Крім того, як зазначили у Генштабі, ще було уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Також уражено пункт управління БпЛА противника у Мирному на окупованій частині Донеччини.

Разом з тим українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області РФ, Наумовці Бєлгородської області РФ, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області.

Удари по НПЗ РФ

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України в останні місяці посилили атаки на російські нафтопереробні заводи. Внаслідок цього у Росії виник дефіцит бензину.

8 травня стало відомо, що Служба безпеки України втретє уразила нафтопереробний завод "Пермьнефтеоргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у російському місті Перм.

