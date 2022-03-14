Водночас, у місцях, де внаслідок бойових дій зазнали ушкодження мережі звʼязку, тривають відновлювальні роботи.

В Україні критичних проблем із доступом до інтернету та телефонії не спостерігається – оператори та провайдери надають послуги електронних комунікацій по всій країні.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що у місцях, де внаслідок бойових дій зазнали ушкодження мережі звʼязку, тривають відновлювальні роботи.

"Ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної боротьби – телефони абонентів глушать з метою посіяти панічні настрої та хаос серед населення. Також, через пошкодження волоконно-оптичних ліній звʼязку існує проблема із мобільним звʼязком та інтернетом у Луганській області. Системи та мережі відновлюються", - йдеться у повідомленні.

У Держспецзвя'зку наголосили, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України погодив з операторами порядок обміну інформації про переміщення абонентів в межах країни для цілісного уявлення про міграційні потоки в Україні в умовах війни та оптимального перерозподілу гуманітарної та іншої допомоги тим, хто її потребує.

АТ "Укртелеком" надає послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за винятком Чернігівської. Фахівці компанії шукають можливість відновити послуги у Чернігівській області, де вони відсутні через пошкодження мережі під час бойових дій.

Середня доступність районних вузлів зв’язку складає 80%.

Знято обмеження швидкості доступу до інтернету для приватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надається сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони та соціальній інфраструктурі.

Нагадаємо, українців закликають не перевантажувати мобільні мережі.

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