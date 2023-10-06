"Пташка" зафіксувала, що залишилося від будівлі місцевого кафе після теракту загарбників.

Квадрокоптер зняв наслідки варварського ракетного удару російських терористів по селу Гроза Харківської області. Внаслідок атаки загинуло понад пів сотні людей.

Відео місця російського удару опублікувала Харківська обласна прокуратура.

"Відео руйнувань зняте квадрокоптером у селі Гроза", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що російська ракета вщент зруйнувала будівлю кафе, де відбувалися поминки. Розбір завалів все ще триває. Поблизу видно автівки екстрених служб, рятувальників та поліціянтів.

Удар по кафе в селі Гроза

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня РФ вдарила ракетою по селу Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Ракета влучила в будівлю, де знаходилися магазин і кафе. Там перебувало близько 60 осіб - там проходили поминки по українському військовому, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

51 людина загинула внаслідок удару. Троє людей вважаються зниклими безвісти.

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