Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, на основі публічних джерел, досягла майже 88 млрд дол.

Загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), складають близько 600 мільярдів доларів.

Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проекту "Росія заплатить" командою Київської школи економіки (КШЕ) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

"Станом на 26 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла майже 88 млрд дол., або 2,6 трлн грн. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 3,1 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

В цілому, за 62 дні війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. км доріг, 32 тис. квадратних метрів житлового фонду. У порівнянні з останнім тижнем зросла кількість пошкоджених або зруйнованих об’єктів і тепер вона становить щонайменше 535 дитячих садочків, 866 закладів середньої, передвищої та вищої освіти, 231 медзакладів, 173 заводи та підприємства. В переліку пошкоджень та руйнувань через війну щонайменше 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти. Також станом на 26 квітня пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 95 релігійних та 130 інших культурних споруд.

Серед областей, де найбільше пошкоджено та зруйновано закладів освіти: Донецька, Луганська та Харківська області. Внаслідок війни у Донецькій області зруйновано та пошкоджено понад 30% навчальних закладів, у Луганській — понад 23%, у Харківській — майже 19%. У столиці таких понад 5%.

Найбільші втрати в загальній сумі прямих задокументованих збитків інфраструктури становлять витрати житлового фонду та активів підприємств. Так, 40% від загальної кількості пошкоджених, зруйнованих чи захоплених житлових будинків та підприємств припадає на Донецьку область, 23% сконцентровані у Харківській області, 12% — у Чернігівській області та 8% — у Київській.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко зазначив, що збитки України від російської агресії за два місяці війни склали вже близько 1 трлн доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: