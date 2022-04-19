Лідером виявилася Естонія.

Аналітики визначили співвідношення валового внутрішнього продукту (ВВП) різних країн і розміру допомоги Україні для боротьби проти російської агресії. Завдяки цьому стало відомо, які держави найсильніше фінансово і матеріально підтримали нашу державу.

Дослідження провели вчені з Кільського Інституту світової економіки.

Згідно з отриманими даними, лідером рейтингу виявилася Естонія. Загальна допомога, куди входять озброєння, фінанси та гуманітарні вантажі, склала майже 0,8% від загального ВВП країни. На другому місці йде Польща з показником близько 0,2 %, а замикає першу трійку Литва з результатом більше 0,05 %.

Від "бронзової" позиції трохи відстала Словаччина, яка передала Україні системи протиповітряної оборони С-300 і розглядала можливість продажу артилерійських установок "Zuzana". А на п'ятій позиції йде Швеція з показником 0,05% чи трохи менше.

Сполучені Штати Америки зайняли тільки шосте місце. Однак тут важливо враховувати особливості дослідження. За фактичними показниками США були б серед лідерів. Зараз Штати продовжують поставки озброєння з нового пакету допомоги на $800 мільйонів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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