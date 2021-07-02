Водночас глава МЗС наголошує, що треба посилити співпрацю між українськими Військово-морськими силами та союзниками НАТО у Чорному морі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Росія не ризикне розпочати самогубчу війну у регіоні Чорного моря з країнами-членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це глава МЗС України сказав в інтерв'ю виданню Newsweek.

"Я дійсно вірю, що Росія готова загострити певну локальну напругу в регіоні Чорного моря, але я не вважаю, що вони схильні до самогубства. Вони можуть деінде ущипнути та спровокувати, але Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко усвідомлюючи, що вони не мають шансів досягти успіху", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна під час перемовин з НАТО дуже відверта. "Якщо справи триватимуть так, як вони є зараз, існує ризик, що Росія може суттєво посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив у регіоні", - наголосив міністр, додавши, що це свідчитиме про появу високого рівня загроз для безпеки і стабільності України і союзників НАТО в регіоні.

Читайте такожПутін ухвалив рішення про анексію Криму одноосібно і раптово – російський політикТакож глава МЗС додав, що тривогу викликають спроби Москви обірвати торговельні шляхи та обмежити свободу судноплавства.

Кулеба зазначив, що під час усіх зустрічей у штаб-квартирі Альянсу і з країнами-членами НАТО з регіону Чорного моря (Румунією, Туреччиною і Болгарією) він порушує це питання. "Помалу, я бачу, що вони чують Україну, коли ми піднімаємо тривогу. Багато чого було зроблено занадто пізно у 2014 році і я тепер сподіваюсь, що ми не повторимо тих помилок, будемо діяти по-іншому з повним розумінням намірів Росії", - наголосив він.

Міністр підкреслив, що Росія зараз займає стратегічно вигідне положення в тимчасово окупованому Криму.

"З цієї причини, дуже важливо для нас, аби Чорне море не повторило долю регіону Азовського моря", - сказав Кулеба, маючи на увазі водний простір між Кримом і Росією, який усе більшою мірою потрапляє під контроль Москви з часу анексії півострова.

"Ми повинні посилити співпрацю між українськими Військово-морськими силами і союзниками НАТО у Чорному морі", - наголосив глава МЗС.

Також Кулеба переконаний, що ніщо не може втрутитися у проведення міжнародних навчань Sea Breeze.

"Те, що зараз Росія намагається робити - це грати мускулами, демонструючи, що незалежно від того, як багато інші проводять навчань, тільки вони готові діяти в регіоні", - заявив глава МЗС.

18 червня в одеський порт увійшли британський есмінець HMS Defender і фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805.

23 червня у Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові кораблі відкрили попереджувальну стрільбу по есмінцю Військово-морських сил Великої Британії Defender біля берегів окупованого Росією Криму. Також, за даними Міноборони Росії, бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання для зупинки нібито порушення російського "державного кордону" в Чорному морі.

Своєю чергою у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що російські військові не стріляли по есмінцю Defender. За інформацією британського МО, росіяни проводили навчання з гарматної стрільби у Чорному морі та заздалегідь повідомили про свої плани.

28 червня в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання «Sea Breeze». У навчаннях беруть участь представники 29 країн, до 5 тис. чол. особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях беруть участь британський есмінець HMS Defender, нідерландський фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

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Автор: Віталій Саєнко