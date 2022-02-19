Міністр оборони України подякував партнерам за це "важливе і своєчасне рішення".

В Україну прибув літак з військовою допомогою від Канади.

Про це в суботу, 19 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів - Канади. Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення", - написав глава Міноборони.

Окремо він також подякував міністру національної оборони Аніті Ананд "за її потужну позицію щодо підтримки України".

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.

Станом на 17:00 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військових загинули, четверо поранені.

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