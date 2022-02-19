Україна отримала снайперські гвинтівки, кулемети з оптичними засобами прицілювання, прилади нічного бачення та інше / фото facebook.com/reznikovoleksii

В Україну прибув літак з військовою допомогою від Канади.

Про це в суботу, 19 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів - Канади. Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення", - написав глава Міноборони.

Окремо він також подякував міністру національної оборони Аніті Ананд "за її потужну позицію щодо підтримки України".

Фото facebook.com/reznikovoleksii
Фото facebook.com/reznikovoleksii

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.

Станом на 17:00 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військових загинули, четверо поранені.

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