За словами Фітьо, кількість знищеної техніки свідчить про те, що ворог активізувався.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів про ситуацію на Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Харківській області, зокрема на Куп’янському напрямку.

"Поблизу населеного пункту Синьківка, де тривають бої, де вчора наші захисники відбили п’ять ворожих атак… Ми вже просто спостерігаємо і бачимо, що російські окупанти наступають тією самою дорогою: за допомогою танків, БМП, піхоти. Їх там знищують. І неодноразово", - зауважив Фітьо.

Так, за його словами, там вже виникла "стоянка" спаленої техніки окупантів, і "ми вже будемо дивитися і цікавитися, чи все ж далі вони будуть там продовжувати наступати".

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"Тому що з точки зору військової, знаючи, що тебе там знищать, і пускати своїх людей в цю атаку – якось для російського командування, мабуть, так звично робити. В принципі хай цю тенденцію продовжують", - сказав речник.

Він також, зокрема зазначив, що напередодні на Лиманському напрямку було відбито шість ворожих атак поблизу Тернів та Веселого. На цьому напрямку було знищено 141 російського окупанта. Декількох було взято в полон.

"Будемо зараз слухати, що вони нам цікавого розкажуть про ситуацію в їхньому війську", - додав Фітьо.

Речник також зауважив, що знищено було 50 одиниць техніки, зокрема чотири танки, чотири бойових машин піхоти та три бронетранспортери.

"Ця знищена техніка свідчить про те, що ворог знову активізувався… А кількість атак виходить на той рівень, який був раніше, до великого похолодання. Бачимо, що застосовує активно техніку для організації своїх атак. І якихось успіхів на цьому напрямку російські окупанти не досягли. Тож наші захисники знаходяться в активній обороні, що дає їм змогу переходити як до атакувальних дій, так і покращувати своє тактичне становище", - розповів він.

Фітьо також, зокрема зауважив, що Сили оборони України контролюють ситуацію з кількісним складом окупантів на Куп’янському напрямку.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, на початку січня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.

Зокрема, на Лиманському напрямку російські війська після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступів. Росія на цьому напрямку активно застосовує авіацію, завдаючи ударів керованими авіаційними бомбами.

10 січня військовий експерт Сергій Грабський висловив думку, що може існувати загроза активізації бойових дій на Куп’янському напрямку, але загрози вторгнення на територію Харківської області з інших напрямків, зокрема безпосередньо з Бєлгорода, на сьогодні не існує.

Говорячи про сам Харків, експерт зауважив, що місто та населені пункти на території області перебувають практично під постійними обстрілами ворога. А українські війська завдають ударів у відповідь, намагаючись створити свою буферну зону.

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