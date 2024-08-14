На південь від Суджі українські військові увійшли в село Камишне, там тривають важкі вуличні бої.

ЗСУ розширили плацдарм у Курській області РФ, захопивши ще чотири села.

Такого висновку дійшов експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке, вивчивши відеозаписи боїв у цій області. За його даними, на північ від Суджі ЗСУ взяли село Кругленьке та його околиці.

Раніше ЗСУ наступали в тому районі в напрямку райцентру Кореневе.

Відео дня

"Українські військові захопили Кругленьке в Курській області. Російські війська атакують рухомі українські колони касетними РСЗВ "Смерч" на північ від села", - зазначив аналітик.

На південь від Суджі українські військові увійшли в село Комишне, там тривають важкі вуличні бої. На шляху до Камишного українці взяли села Бірки та Крупець, а також село Спальне.

"Важкі бої в Камишному, де група з 14 українських солдатів вступила в бій із російськими військами, які знищили будівлі, що використовувалися ними. Це означає, що Бірки і Спальне також перебувають під контролем української армії. Поточна лінія фронту на сході формується повільно", - зазначив Репке.

Ситуація в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському, що до теперішнього часу під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області. На тлі української операції в Курській області РФ почала виводити підрозділи з України.

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