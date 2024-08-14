'Дякую, що не кидаєте': українські журналісти вперше потрапили в Курську область (відео)

Українські оборонці привезли гуманітарну допомогу росіянам, яких кинула їхня ж влада.

Українські журналісти вперше потрапили в Курську область РФ, частина якої перебуває під контролем ЗСУ внаслідок стрімкого наступу.

Зокрема, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна показала, як українські військові зняли російський прапор з адмінбудівлі в Суджі. Натомість кілька годин тому російська влада переконувала, що ЗСУ не контролюють місто.

За словами Нагорної, на в'їзді в місто обабіч дороги вона бачила спалену колону російської техніки, яка рухалася в бік кордону. Російська армія постійно завдає авіаударів по цих територіях, намагаючись вибити ЗСУ.

Натомість українські військові надають гуманітарну допомогу мирним мешканцям цих територій. Ці люди називають себе кинутими російською владою.

Нагорна заявила, що місто Суджа отримало незначні пошкодження. Руйнування завдано російськими авіаударами. В місті залишаються не тільки дорослі, але й діти, найменшій з них - Анастасії - лише рік.

"Дякую, хлопці. Хоч ви нас не кидаєте. Вони (російські війська - УНІАН) просто всі поїхали. Просто поїхали, не оголосивши про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося без засобів існування, без продуктів, без води", - бідкаються місцеві мешканці.

Бої в Курській області - що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував президенту Володимиру Зеленському, що зараз під контролем України перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

При цьому на тлі української операції в Курській області РФ почала виводити підрозділи з України.

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