Авіація ЗСУ розгромила скупчення окупантів на Курщині, - Генштаб

Цей удар знизив здатність Росії вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.

Українська авіація завдала ударів по зосередженню живої сили ворога у Кондратівці Курської області РФ.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, Повітряні Сили успішно вразили скупчення живої сили армії окупантів. У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.

"Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що льотчики Повітряних Сил, а також інші складові сил оборонипродовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу.

Курська обперація: що відомо

ЗСУ розпочали операцію на Курщині у серпні 2024 року, занявши низку населених пунктів, використовуючи ефект несподіванки.

Пізніше український президент Володимир Зеленський пояснив, що ця операція знадобилась для того, щоб завадити планам росіян наступати на Сумську область.

Остіннім часом ЗСУ відступають в Курській області під натиском російських військ та займають більш вигідні позиції. 22 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що серед головних цілей операції було виснаження противника, знищення його особового складу. Там зазначили, що Кремлю довелося створити три нові угруповання загальною чисельністю близько 90 тис. солдатів, а також залучити 12 тис. військовослужбовців Північної Кореї, щоб витіснити ЗСУ з Курщини.

Вас також можуть зацікавити новини: