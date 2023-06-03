Одесити показали влучання по бойовому укриттю росіян.

У Херсонській області бійці Нацгвардії України гарно відпрацювали бліндаж, повний російських окупантів.

Як розповіли у прес-службі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, бойове укриття росіян ювелірно знищили одеські гвардійці 2 червня.

"В Херсонській області бійці підрозділу "Ластівка" 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ точним влучанням дрона-камікадзе знищили ворожий бліндаж разом з особовим складом, що в ньому перебував", - заявили у прес-службі.

Зазначається, що дрон, який було застосовано, призначений для розвідування та знищення ворожих позицій. Гвардійці також оприлюднили відповідне відео, уточнивши, що на ньому - ювелірна робота українських бійців.

Війна в Україн - новини про нацгвардійців

Раніше, 25 травня, бійці Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України відмітилися на Запорізькому напрямку, влучивши у ворожу пару Су-25. Зокрема, обидві повітряні цілі відпрацював гвардієць "Запорізький месник" та його бойовий побратим. Тоді один Су-25 було повністю знищено, інший – зазнав серйозних пошкоджень.

Нещодавно військовослужбовець Національної гвардії України вночі збив російську крилату ракету Х-55 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

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