Росія відмовилася припинити вогонь навіть на час переговорів: Лавров виступив в ООН

Він каже, що Росія не хоче припиняти бойові дії.

Росія не готова погоджуватися на перемир’я під час переговорів з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров, виступаючи під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Ми не будемо на період переговорів у будь-якому форматі робити паузу в СВО", – заявив він, називаючи так повномасштабну агресію Росії проти України.

При цьому він також перерахував завдання, заради яких Росія розпочала свою так звану "СВО". Пролунали ідеї про "забезпечення безпеки РФ", "захист російськомовних людей" в Україні та звинувачення на адресу України, яка нібито не дотримується прав таких людей і утискає московську церкву.

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Він також згадав Мінські угоди, заявивши, що їх виконання стало б запорукою збереження України в кордонах 1991 року. Однак при цьому він вирішив виключити Крим.

"Якби Мінські угоди 2015 року, підтверджені в Парижі у 2019 році, були виконані, як того вимагала Рада Безпеки, то Україна зараз залишалася б у тих самих кордонах 1991 року. За винятком Криму, питання щодо якого закрите", – висловився він.

Також Лавров згадав про Революцію Гідності, вкотре поскаржившись, що хоча президент-втікач Віктор Янукович "погодився на всі вимоги" протестувальників, їх все одно не виконали.

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Нагадаємо, що перед цим Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню і закликала Росію до того ж, йдеться у спільній заяві 51 країни-члена ООН. У заяві також йдеться про те, що Росію потрібно закликати до забезпечення свободи пересування в Чорному морі.

Крім того, Україна готова до енергетичного перемир’я з РФ. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна готова до енергетичного режиму припинення вогню лише в тому випадку, якщо росіяни не атакуватимуть українську енергетичну систему, інфраструктуру водопостачання та системи опалення.

При цьому, за словами президента, повернення до нормального життя неможливе, доки Крим знову не стане українським. Це забезпечить територіальну цілісність України, нагадав він.

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