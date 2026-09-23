Україна погодилася на повне та негайне припинення вогню з Росією, - МЗС

Київ чекає відповідних кроків від Москви.

Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню й закликала РФ зробити те ж саме. Як повідомляє МЗС України, про це йдеться у спільній заяві 51 країни-члена ООН.

"Закликаємо Росію забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей", – йдеться у заяві.

Також у цій заяві йдеться про те, що РФ намагається заблокувати український експорт зерна, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

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"Підтримуємо зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі", – йдеться в заяві.

Мирні переговори - важливі новини

Нагадаємо, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Володимир Зеленський заявив, що він вірить у те, що Вашингтону вдасться завершити війну в Україні. Водночас Трамп додав, що Путін хоче укласти угоду з Україною, додавши, що "щось має відбутися".

Пізніше Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Трампом вони обговорювали, зокрема впровадження енергетичного перемирʼя між Україною та РФ. Водночас президент України наголосив, що Трамп не тиснув на нього щодо того, щоб Київ одноосібно перестав бити по російських НПЗ.

Водночас в Росії продовжують відмовлятися від мирних переговорів. Зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поки що передумов для виходу на мирний трек переговорів немає.

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