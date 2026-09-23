Повноцінне повернення українців до нормальності без Криму неможливе, – Зеленський

Президент також закликав РФ розпочати кроки з деескалації, зокрема в Чорному морі.

Неповага Росії до світу почалася з 2014 року, коли росіяни захопили український Крим. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Шостого саміту Кримської Платформи.

"Не може бути повноцінного повернення до нормальності без Криму, без відновлення безпеки, захисту людей і їхніх життів, звільнення полонених, яких утримує Росія, та повернення до основних принципів міжнародного права. Територіальна цілісність має значення, життя людей має значення і Росія має це засвоїти", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна рік за роком змушена розвʼязувати одні й ті ж самі проблеми. Зокрема зараз, як і у 2022 році, Київ вимушений працювати над тим, аби забезпечити продовольчий коридор у Чорному морі та експорт інших товарів, які треба глобальним ринкам.

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"Я вдячний Європі, я вдячний США, Туреччині, Єгипту та іншим країнам світу. Ми обговорювали це з нашими партнерами. І багато з них вже доєдналися до того, щоб забезпечити продовольчу безпеку та безпечне мореплавство в Чорному морі. Єгипет, Туреччина, Індія вже надали нам варіанти. Вони на папері, ми погоджуємося зі шляхом, який може дати безпеку. І зараз ми чекаємо на відповідь Росії. Україна зробила від себе залежне, аби зробити безпечне мореплавство, якщо Росія готова піти на реальні кроки з деескалації також. Десь треба починати і Росія має почати з поваги до інших", – додав Зеленський.

Мирні переговори - важливі новини

Нагадаємо, що раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що наша країна готова на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Також Київ закликав Москву піти назустріч у цьому питанні.

Втім, у Кремлі продовжують відмовлятися від ідеї мирних переговорів з Україною. Зокрема речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков раніше заявив, що наразі нібито немає жодних передумов для виходу на мирний трек з Україною.

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