З міста спробують продовжити евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку.

Частину міста Ірпінь Київської області захопили окупанти, а інша частина б'ється з супротивником.

Сьогодні спробують продовжити евакуацію місцевих жителів, поділився міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook.

"Сьогодні о 10:00 відбудеться чергова евакуація дітей, жінок та людей похилого віку з Ірпеня. Автобуси чекатимуть у Романівці (ірпінський мікрорайон - УНІАН) і відвезуть людей до київського залізничного вокзалу", - написав Маркушин.

Перед цим мер спростував інформацію про те, що Ірпінь здає свої позиції.

"Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції! Хочу, щоб всі розуміли – це офіційна інформація", – зазначив Маркушин.

Як повідомляв УНІАН, жителі міста Ірпінь понад три доби перебувають без світла, води та тепла, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

6 березня окупанти відкрили вогонь під час евакуації з Ірпеня, загинули вісім осіб.

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