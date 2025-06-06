Влітку у війні в Україні зазвичай спостерігається посилення бойових дій

Багато аналітиків вважають, що Росія вже почала літній наступ на Україну. Однак при цьому малоймовірно, що Суми або Харків є основними цілями Путіна, пише The Telegraph.

Як зазначає співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі, влітку у війні в Україні зазвичай спостерігається посилення бойових дій. Зокрема, контрнаступ України 2023 року і вторгнення в Курську область Росії 2024 року розпочалися в теплі місяці, і приблизно в цей самий час торік Москва почала раптову атаку в Харківській області.

"Час початку не є збігом. Літнє листя забезпечує краще укриття для наступаючих військ, незважаючи на такі недоліки, як збільшення пилу і труднощі приховування пересування від тепловізорів", - наголошується в статті.

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Як зазначає видання, Росія провела зиму, зміцнюючи особовий склад, усуваючи технічні недоліки, удосконалюючи тактику, покращуючи бойові комунікації та підвищуючи летальність і маневреність своїх ударних безпілотників, і тепер вона готова перевірити ці поліпшення.

За даними української військової розвідки, близько 125 000 російських солдатів зосереджені вздовж кордонів Сум і Харкова, і за останні десять днів чотири прикордонні села впали під натиском росіян.

Проте навряд чи Суми або Харків є основними цілями цього наступу, зазначає The Telegraph:

"У Росії немає достатніх сил на цих фронтах, щоб провести серйозні наступи на великі міста. Замість цього ці операції можуть бути спрямовані на відволікання українських сил від головної мети: Донецька".

Російський наступ - новини

Як заявляв заступник глави адміністрації президента Павло Паліса, Росія прагне захопити Донецьку і Луганську області восени, а потім створити буферну зону вздовж північного кордону з Росією до кінця року.

При цьому наступного року Путін ставить за мету окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро, а також захопити південні українські області - Одеську та Миколаївську.

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