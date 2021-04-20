За словами Лукашенка, відповідна інформація передавалася Порошенку, коли той був президентом.

Олександр Лукашенко заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хотів "відновлювати Донбас" і навіть пропонував це через нього Петру Порошенку, коли той був президентом України.

Про це Лукашенко заявив в ході зустрічі з нардепом від "Слуги народу" Євгеном Шевченком, який сьогодні приїхав до Мінська, пише "Белта".

Лукашенко переконаний, що нормалізація ситуації на Донбасі нібито залежить тільки від України.

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"Нехай, може бути, з завтрашнього дня, якщо піти за Мінськими угодами і так далі, десь трошки зачепить у когось нерви, українські якісь інтереси. Але, повірте, в середньостроковій перспективі Україна виграє", - вважає він.

Лукашенко також стверджує, що РФ "може допомогти Україні в плані відновлення Донбасу".

"Були такі пропозиції з боку Путіна. Він мене просив передати їх Порошенку. Я йому розповів, все розклав. Але я тоді вперше зрозумів однозначно, що політики українські, керівництво не самостійні... Але я був свідком. Не Путін в цьому винен. Він запропонував. Хороші були пропозиції. Але колишній президент відмовився", - заявив Лукашенко.

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Автор: Юрій Годован