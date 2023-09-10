Експерти чули численні вибухи протягом останнього тижня.

Міжнародне агентство з атомної енергетики ООН попередило про потенційну загрозу ядерній безпеці через активізацію бойових дій поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції в Україні.

Як повідомляє Politico, експерти МАГАТЕ на ЗАЕС чули численні вибухи протягом останнього тижня, що може свідчити про посилення військової активності в регіоні.

"Я як і раніше глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруженості в регіоні", — наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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Команда МАГАТЕ була поінформована про те, що персонал на ЗАЕС тимчасово скорочено до мінімального рівня через занепокоєння збільшенням військової активності в цьому районі.

"Що б не трапилося в зоні конфлікту, де б це не було, усі можуть програти від ядерної аварії, і я закликаю вжити всіх необхідних заходів, щоб цього не сталося", — попередив Гроссі.

За час повномасштабної війни в Україні МАГАТЕ неодноразово висловлювало стурбованість тим, що бойові дії можуть спричинити потенційний витік радіації з станції. Шість реакторів ЗАЕС були зупинені, але станція все ще потребує електроенергії та кваліфікованого персоналу для роботи важливих систем охолодження та інших засобів безпеки.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, росіяни окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Загарбники цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо. На об'єкті також постійно присутні представники корпорації "Росатом", при цьому українські працівники здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

На ЗАЕС перебуває місія МАГАТЕ. 23 липня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика електростанції. Також вони натрапили на вибухонебезпечні предмети 3 серпня.

Наприкінці серпня сапери ЗСУ, що діють на Запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ, які прямували на ротацію на Запорізькій АЕС.

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