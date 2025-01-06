Так само як окупанти не шкодують свою піхоту, так й ставляться до усіх збройних сил.

Попри вдале влучання морських дронів Magura V5 в російські гелікоптери, противник продовжує використовувати авіацію в Азово-Чорноморському регіоні. За словами речника ВМС ЗСУ, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука, у загарбників наразі немає особливому вибору у патрулюванні морської акваторії, а розуміння ситуації в них ще не настало.

"Треба враховуючи те, з ким ми маємо справу, тобто, слід звернутися до наявного досвіду, який показує – зараз у них ще стадія сприйняття не настала. Вони мають пересвідчитися, втратити ще пару одиниць, щоб зрозуміти, що ситуація змінилася. Після цього вони вже якось змінять свою тактику...", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що росіяни, коли зрозуміють, у якій небезпеці знаходиться їхня авіація, візьмуть певну тактичну паузу, але наразі рано казати, що ситуація у повітрі кардинально змінилася. Зокрема, ворог продовжує використовувати авіацію.

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"Звісно, вона використовується не тому, що росіяни такі зухвалі, а, тому що у них вибору особливого нема. Та, відповідно, задачі треба виконувати. Так само як вони не дуже шкодують свою піхоту, м’яко кажучи, в принципі треба розуміти, що таке ставлення й до усіх збройних сил. Єдина різниця – тут трошки впливає на ухвалення рішень вартість техніки й все", - підкреслив речник.

На його думку, треба чекати подальших кейсів – збиття за допомогою морських дронів ворожих гелікоптерів та літаків, й після цього, можливо, якось зміниться тактика росіян в повітряному просторі в Азово-Чорноморському регіоні.

Українські морські дрони проти РФ - подробиці

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Зокрема, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Спочатку йшлося, що аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Згодом у ГУР Міноборони України уточнили, що знищено два вертольоти противника. За словами представника ГУР Євгена Єріна, до такої ефективності українські фахівці йшли вже давно, готувалися та проводили різні заходи щодо вдосконалення дронів та можливостей їх використання. За даними українських спецслужб, окупанти "збентежені" влучаннями по вертольотах.

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