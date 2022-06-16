Він наголосив, що Франція посилюватиме військову підтримку України.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв додатково надати Україні самохідні артилерійські установки Caesar.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на спільному брифінгу за участю президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Румунії Клауса Йоганніса та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Макрон відзначив героїзм українського народу перед обличчям російської агресії, що викликає захоплення, повагу і має підтримку Європи. За його словами, на українській землі вирішується доля європейської безпеки.

Макрон зазначив, що Франція посилюватиме військову підтримку України, і нагадав про передачу партій САУ Caesar, які дозволять українським воїнам ефективніше захищатися від російської армії.

"Найближчими тижнями ми готові прийняти рішення про поставки додаткових систем Caesar",- наголосив він.

Французький президент пообіцяв передати Україні шість таких систем, пише Le Figaro.

Як повідомляв УНІАН, навесні Франція передала Україні 155-мм самохідні артустановки типу Caesar та протитанкові ракетні комплекси Milan.

30 травня міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що її країна передасть Україні ще одну партію Caesar.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Вас також можуть зацікавити новини: