Українські бійці на передовій уже застосовують французькі самохідні гаубиці Caesar.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що її країна передасть Україні ще одну партію самохідних гаубиць Caesar.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Колонна сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Колонна заявила, що хоча Франція не перебуває у стані війни з Росієї, але допомагає Україні у галузі оборони.

"У цьому зв'язку ми вже давно маємо контакти з українською владою і постійно знаємо, які є потреби з українського боку і які у нас є можливості для того, аби відповісти на ці заявки", - заявила Колонна.

За її словами, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон підтвердив отримання запиту від президента України Володимира Зеленського і запевнив у продовженні надання Україні військової підтримки.

"Скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати співпрацю у цьому контексті", - наголосила Колонна.

Вона сказала, що у Франції будуть аналізуватися запити України і французькі можливості для задоволення цих запитів.

Колонна додала, що раніше Україна вже отримувала САУ Caesar і тепер буде доставлена ще одна партія. "Ми не можемо відкрито публічно говорити про це. Ми говоримо про це в рамках дружнього діалогу. У найближчі тижні", - сказала вона.

Своєю чергою, Кулеба сказав, що французькі гаубиці Caesar вже зарекомендували себе надійною і ефективною зброєю.

"Але це не єдина зброя, яка надходить з Франції. І за кожну таку зброю ми вдячні. Я наголосив сьогодні, що потреба в наданні Україні додаткових артилерійських систем 155-го калібру залишається надзвичайно актуальною. Нам для перемоги у битві на Донбасі потрібно суттєво зміцнити наш артилерійський потенціал. І тому ми сьогодні обговорили з моєю колегою це питання", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у квітні стало відомо, що Збройні Сили України повинні отримати від Франції 155-мм самохідні артилерійські установки типу Caesar та протитанкові ракетні комплекси Milan.

24 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські бійці на передовій вже застосовують французькі самохідні гаубиці Caesar.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Ці САУ можуть використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

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