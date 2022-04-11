За словами радника глави ОП, для підтримки міста роблять кілька кроків.

У Маріуполь літали вертольоти, однак українські захисники потрапили в полон ворога.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про кроки, які Київ робив, аби допомогти Маріуполю. Зокрема, Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним прокоментував ситуацію з підтримкою Маріуполю.

"Моя оцінка не змінилася, Маріуполь зараз деблокувати неможливо. Наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму. Знімати та полегшувати облогу можна непрямим шляхом", – наголосив Арестович.

За словами радника глави ОП, для підтримки Маріуполя роблять такі кроки:

постачання російських військ переривалося під Маріуполем пошкодженням залізниці Крим – Мелітополь;

українські захисники завдавали удари по порту Бердянська;

у Маріуполь літали українські вертольоти, вивозили поранених та завозили боєприпаси та обладнання. Пізніше один з вертольотів збили, а бійці потрапили в полон після чого маршрут став відомим і його не можна повторювати;

командування Збройних Сил України робить будь-які можливі рухи на Запоріжжі, щоб частина військ, які могли піти на Маріуполь, пішли на фланг у Запорізьку область. Військові роблять все, що можуть.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в облозі росіян з 1 березня. Українські захисники мужньо боронять місто від ворога.

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