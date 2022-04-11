За словами мера, з Маріуполя він виїжджати не планував.

Мер обложеного військами РФ Маріуполь Вадим Бойченко розповів про причини свого виїзду з міста.

Про це він повідомив в інтерв'ю для місцевого видання "0629".

"Взагалі я не збирався залишати місто. Навіть коли мені повідомили, що за мною полюють, навіть коли розстріляли мій будинок – не збирався. Мені пояснювали, що в місто увійшли ДРГ. Мене попереджали і наполягали. Наказали хоча б не залишатися в місті вночі", - повідомив мер міста.

З цієї причини 26 лютого ввечері він виїхав з міста в штаб.

"Ми їхали разом з частиною команди. Вранці 27 лютого ми сіли в машини і вирушили в Маріуполь. Два моїх заступники, яких до речі теж звинувачують, що вони покинули місто, в Маріуполь прорвалися 27 лютого. А мій водій затримався на заправці. Там була довга черга, ми затрималися на годину. І не встигли проскочити. Під одним з населених пунктів ми потрапили в зону активних бойових дій. Ми думали, що нам кінець", - розповів Бойченко.

Пл його словами, місцева тероборона заборонила їхати далі.

"Нас просто не впустили в місто через важкі танкові бої. Ми змушені були повернутися. В'їзд в місто вже був заблокований-росіяни взяли в облогу Маріуполь", - пояснив мер.

Нагадаємо, 90% інфраструктури Маріуполя знищено через обстріли російських окупантів.

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