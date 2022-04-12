Найбільшою проблемою у гуманітарній ситуації в Маріуполі є відсутність будь-якої медичної допомоги.
Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
"Маріуполь. У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги", - зазначив він.
За словами Андрющенка, окупанти розвозять у місця видачі гуманітарної допомомоги ліки і видають їх просто насипом.
"Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою. Всі лікарні з міста депортовано разом з лікарями, окрім однієї, яку було захоплено і яка працює виключно на лікування поранених окупантів", - розповів він.
Радник мера додав, що ані Комітет Червоного хреста, ані українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримує стільки зброї, скільки необхідно, щоб деблокувати Маріуполь та швидше закінчити цю війну.
4 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що супротивник вже знищив 90% міської інфраструктури. Чиновник додав, що місто знаходиться за межею гуманітарної катастрофи - вже понад місяць Маріуполь без світла, води, їжі та медикаментів.
11 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч осіб. Глава держави додав, що окупанти хочуть зробити місто "показово знищеним".