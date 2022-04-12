Росіяни вивезли з міста всі лікарні разом з медиками, крім однієї, яка була захоплена та працює виключно на лікування поранених росіян.

Найбільшою проблемою у гуманітарній ситуації в Маріуполі є відсутність будь-якої медичної допомоги.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

"Маріуполь. У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги", - зазначив він.

За словами Андрющенка, окупанти розвозять у місця видачі гуманітарної допомомоги ліки і видають їх просто насипом.

"Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою. Всі лікарні з міста депортовано разом з лікарями, окрім однієї, яку було захоплено і яка працює виключно на лікування поранених окупантів", - розповів він.

Радник мера додав, що ані Комітет Червоного хреста, ані українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримує стільки зброї, скільки необхідно, щоб деблокувати Маріуполь та швидше закінчити цю війну.

4 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що супротивник вже знищив 90% міської інфраструктури. Чиновник додав, що місто знаходиться за межею гуманітарної катастрофи - вже понад місяць Маріуполь без світла, води, їжі та медикаментів.

11 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч осіб. Глава держави додав, що окупанти хочуть зробити місто "показово знищеним".

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