Захоплення Маріуполя є важливим завданням росіян у боях за схід і південь України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не став коментувати ситуацію з Маріуполем, проте наголосив, що зв’язок з підрозділами стійкий і підтримується.

Про це він написав у Facebook.

"Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень", - зазначив він.

Головнокомандувач додав, що командування робить "все можливе й неможливе для перемоги і збереження життя особового складу і мирних мешканців на всіх напрямках".

Ситуація в Маріуполі

Як писав УНІАН, армія РФ й надалі намагається взяти Маріуполь під повний контроль. 11 квітня ворог продовжив штурм у районах заводу "Азовсталь" і морського порту.

Захоплення Маріуполя є важливим завданням росіян у боях за схід і південь України.

З початку блокади російськими окупантами Маріуполя вже загинули десятки тисяч тамтешніх мешканців.

За даними міської ради, рашисти розгорнули мобільні крематорії, щоб приховати докази своїх злочинів проти цивільних.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

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