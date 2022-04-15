Він запевнив, що ЗСУ зроблять все можливе для того, аби деблокувати місто.

Станом на зараз йдуть активні бої в районі Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча і в портовій зоні міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Він зазначив, що з'єднання двох військових формувань – морської піхоти та полку "Азов" є "блискучою тактичною операцією".

Мотузяник додав, що ситуація в Маріуполі – "складна і важка".

"Зараз тривають бої, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Станом на зараз йдуть активні бої в районі заводу Ілліча і в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити це місто наразі не вдається", - зазначив речник Міноборони та запевнив, що ЗСУ зроблять все можливе для того, "аби деблокувати це місто".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича, у Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті складного і ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов".

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