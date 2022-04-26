В результаті сталося займання одного із цехів, постраждали цивільні, які зараз перебувають під завалами.

За минулу ніч російські окупанти здійснили 35 авіаударів по "Азовсталі" у Маріуполі.

Як повідомляє у Telegram полк "Азов", завод "Азовсталь", в якому перебувають захисники Маріуполя і ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем.

"Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, під час яких сталося займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, які зараз перебувають під завалами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу та докладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом, меткомбінат "Азовсталь", в підвалах якого перебувають більше тисячі мирних жителів міста, а також українські військові, практично зруйнований та розбомблений.

Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

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