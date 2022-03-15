Коридор працює за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка - Запоріжжя.

З 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватних автомобілів з Маріуполя до Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"15 березня з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту у напрямку: Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя", - зазначив він.

Кириленко рекомендував громадянам для особистої безпеки видалити месенджери та фото, а також прибути до Василівки не пізніше 18:00, а якщо не встигають до цього часу - знайти безпечне місце та переночувати у Бердянську або у Токмаку.

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