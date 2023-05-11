З медзакладу у Голій Пристані окупанти вивозять меблі, обладнання та техніку.

Російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України, грабуючи навіть лікарні.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, у тимчасово захопленій Голій Пристані окупанти грабують лікарню, вивозячи з неї усі меблі та техніку.

За його словами, з медзакладу вивозять все: меблі, обладнання та техніку.

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"Армія мародерів вириває навіть розетки зі стін", - додав Прокудін.

Мародерство армії РФ на тлі контрнаступу - що треба знати

В очікуванні українського контрнаступу росіяни розпочали так звану "евакуацію" з окупованих прифронтових районів Херсонщини та Запоріжжя.

Під час втечі російські військові та окупаційні посадовці викрадають у місцевого населення авто та майно, а також грабують магазини із технікою. Під приводом "евакуації" з Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, росіяни вивезли все медичне обладнання.

В Генштабі зауважували, що вивезення документації та награбованого майна, ймовірно, здійснюватиметься морський шляхом, оскільки на в'їзді до Криму та в районі Керченського мосту утворилися затори.

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