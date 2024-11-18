Ймовірно, ціль вдалося уразити з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Момент збиття у небі Хмельницької області однієї з ракет, які Росія запустила під час масованого обстрілу України, зняли на камеру.

Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін опублікував в своєму Telgram-каналі відповідне відео. "На Київщині влучила Наташа, а у нас влучив Саша! На відео момент збиття однієї з вчорашніх ворожих ракет над Хмельниччиною", - написав він.

Тюрін згадує про українську захисницю Наталія Грабарчук, яка збила ракету окупантів з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Відео її роботи вчора облетіло інтернет.

Масований обстріл України 17 листопада

Нагадаємо, того ранку російські окупанти здійснили перший з кінця серпня масований удар по Україні. Протиповітряна оборона відбивала наліт 120 ракет та 90 дронів - загалом вдалося збити 144 повітряні цілі.

Внаслідок російської атаки у низці областей пролунали вибухи, відомо про загиблих та постраждалих людей. Вже невдовзі енергетики оголосили про запровадження стабілізаційних відключень світла по всій країні.

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