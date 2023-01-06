Місто стало центром інтенсивних боїв і зазнало значних руйнувань.

Компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут Донецької області із супутника після російських бомбардувань. Для порівняння опубліковано знімки, датовані 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року.

У Twitter Maxar Technologies зазначає, що місто стало гарячої точкою фронту та зазнало значних руйнувань через бомбардування російських окупантів.

"Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Бої за Бахмут: головні новини

Впродовж кількох місяців Бахмут залишається найгарячішою ділянкою фронту. Місто штурмують "вагнерівці", але фортеця стоїть.

Загарбники несуть під Бахмутом величезні втрати. Заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко заявив, що втрати штурмових груп окупантів на тому напрямку становлять 80%.

Аналітики Інститут вивчення війни повідомляють, що ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин готує інформаційні умови, щоб звинуватити у невдачах під Бахмутом міністра оборони РФ Сергія Шойгу і російський ВПК.

Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок бойових дій Бахмут зруйновано на понад 60%.

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