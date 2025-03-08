Україна давно використовує ці знімки для відстеження переміщень російських окупантів.

Адміністрація президента Дональда Трампа призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, куплених урядом США через компанію Maxar.

Як пише CNN, Україна давно використовує ці знімки для відстеження переміщень російських військ, оцінки місцевості та допомоги в плануванні військових операцій.

Призупинення доступу до знімків, які отримують супутники Maxar і які купує NGA, послідувало за рішенням Трампа призупинити будь-який обмін розвідданими з українцями, який може бути використаний для ударів по території РФ.

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"У Maxar є контракти з урядом США і десятками союзних і партнерських країн по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних. Кожен клієнт сам приймає рішення про те, як використовувати і ділитися цими даними", - пояснив представник Maxar.

"Ми дуже серйозно ставимося до наших договірних зобов'язань. Немає жодних змін у тому, як ми підтримуємо наших інших клієнтів, їхні програми або контракти", - додав представник компанії.

Призупинення надання розвідданих Україні

Учора стало відомо, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies перекрила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Офіційне пояснення, яке отримали користувачі від адміністрації Maxar, - "за адміністративним запитом". Але насправді відключення стало наслідком заборони влади США на надання Україні розвідувальних даних.

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