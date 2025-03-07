Maxar Technologies є чи не найголовнішим постачальником комерційних супутникових знімків для України.

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies перекрила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

Про це повідомив Мілітарний з посиланням на обізнані джерела. Офіційне пояснення, яке отримали користувачі від адміністрації Maxar "за адміністративним запитом". Але насправді відключення стало наслідком заборони влади США на надання Україні розвідувальних даних. Тобто Трамп заборонив надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані Україні.

Видання вказало, что Maxar Technologies є чи не найголовнішим постачальником комерційних супутникових знімків для України про пересування російських військ, а також наслідки ударів по важливих об’єктах, як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій РФ.

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Зупинка надання розвідданих

5 березня США зупинили обмін розвідданими з Україною. Ці дані використовувалися для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, а також для націлювання високоточної американської зброї для ударів поблизу лінії фронту.

Наступного дня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сказав, що Франція може передавати Україні свої розвідувальні дані замість американців.

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