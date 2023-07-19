За словами фахівців з Дніпра, у більшості випадків, без операції з пересадки шкіри не обійтися. Надвеликі рани можна "загоїти" лише так.

Медики Дніпра показали, як рятують кінцівки бійців ЗСУ за допомогою операції з пересадки шкіри.

За словами фахівців, ця процедура необхідна у більшості випадків, адже великі рани на шкірі можна "загоїти" лише так. Наразі саме таким чином лікарі "латають" бійців ЗСУ, які прибули з Запорізького напрямку, йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, в одній з медичних установ Дніпра рятували ногу пана Богдана: шкіру з лівої ноги взяли, щоб залатати рану на правій.

"Воно б не зажило само, ні. У цих випадках ми можемо вилікувати цю рану тільки пересадкою шкіри. Тому що дуже великий розмір дефекту", - каже лікар.

Перед операцією бійцю ЗСУ ще протягом тижня обробляли поранення, щоб його можна було закрити шкірою з іншої кінцівки. Медики кажуть, хірургічне втручання тривало близько години.

Наразі вони схильні до оптимістичних прогнозів: "Коли все відновиться, ми знімемо захисну пов'язку і буде все супер", - кажуть лікарі.

Зазначається, що Богдан отримав поранення на Мелітопольскому напрямку (Запорізька область) в момент, коли допомагав вивозити поранених побратимів з лінії фронту.

"Вони бачать, що ми на ношах тягнемо своїх і тим не менш вдарили по нам. Росіяни встигли підбити нашу машину вже з пораненими", - розповів військовий.

Через влучання уламків в Богдана фіксували розрив барабанної перетинки та велике ураження ноги. Після обстрілу він отямився на землі, поряд з побратимами. На щастя, його групу вдалося евакуювати.

Богдан зазначає, ситуація на Запорізькому напрямку непроста, однак бійці ЗСУ тримаються та йдуть вперед.

Також повідомляється, що до лікарні більшість бійців надходить з мінно-вибуховими травмами, понад половині з них потрібна пересадка шкіри.

Поранений боєць ЗСУ заговорив після важкого ураження мозку

Нагадаємо, вітчизняні лікарі та медики, які допомагають відновити українських солдатів після важких поранень за кордоном, щодня важко працюють для перемоги України.

Так, нещодавно в одній з лікарень Барселони зафіксували вражаючий прогрес у відновленні командира ЗРК Віталя Шумея. Він отримав важке поранення голови під Авдіївкою у 2022 році й опинився прикутим до ліжка - не міг ходити, їсти та спілкуватися. Однак, завдяки старанням відданого батька та медиків, заговорив. Функції його мозку поступово відновлюються.

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