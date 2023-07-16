Боєць Віталій Шумей отримав мінно-вибухову травму у серпні 2022 року у боях під Авдіївкою. Після чисельних операцій лікарі констатують прогрес у відновлення функцій мозку. Він зміг вимовити кілька фраз.

Уродженець Сумської області командир ЗРК (зенітно-ракетного комплексу) в складі військ ЗСУ Віталій Шумей вперше вимовив кілька фраз під час свого лікування в Іспанії (в одній із лікарень у Барселоні).

Військовий, який отримав мінно-вибухову травму у важких боях під Авдіївкою у серпні 2022 року, відреагував на побутові питання батька. Чоловік поїхав разом з сином до Іспанії, щоб поставити його на ноги, йдеться у сюжеті "Суспільне Новини".

Віталій вже майже рік як прикутий до ліжка: після ушкодження голови він не міг рухатися, їсти та говорити, однак після трьох операцій, направлених на відновлення мозкової функції - має очевидний прогрес.

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Зокрема, на питання батька: "Можна я зроблю?" - він відповів: "Так, папа". А на уточнення, чого б йому хотілося випити, соку або води, відповів: "Сік".

За словами волонтерки з Чернігова Ірини Тимофеєвої, наразі Віталія лікують за рахунок українських донатів "з народу". Їх вистачить до кінця серпня, а далі - будуть вирішувати. Наразі медики вже зробили герою України всі "головні" операції на головний мозок: "Більш не планується", - вказала Ірина.

За її словами, 1-3 червня Віталію зробили велику діагностику з відновлення функцій мозку. Підсумкові результати вразили навіть лікарів, на такий прогрес ніхто не сподівався. Наразі, окрім словесної реакції, Шумей вже може піднімати голову, а також підтягувати себе плечовим поясом.

Зазначимо, що після трьох операцій в лікарнях Києва, Дніпра та Чернігова Віталій від 20 березня 2023 року перебуває у медичному закладі Барселони. З того часу він зміг набрати близько 10 кг ваги (від 55 кілограмів до 65 кг). За словами Ірини, Віталій пробуде в Іспанії до повного одужання.

У Львові лікарі роблять неймовірне для порятунку кінцівки захисника Бахмута

Нагадаємо, в Україні докладають чималих зусиль, що поставити на ноги ще одного захисника України, бійця з Бахмута Іллю Сафановського. Медики центру "Незламні" (Львів) намагаються відновити його нижню кінцівку.

Ногу Сафановського роздробило трьома ворожими кулями, уламки металу залишилися в рані: наразі лікарі видалили нежиттєздатні фрагменти м’язів та уламки кісток. Про це фахівці повідомили 12 липня.

Наразі в Іллі попереду ще одна складна операція - лікарі планують вживити в його стегно стержень з цементним заповнювачем.

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