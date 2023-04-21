Очільник ГУР наголосив, що тепер ще більш наполегливо працюватиме над боротьбою з російськими окупантами.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував свій "заочний арешт" у Росії. У відповідь на це він пообіцяв працювати ще краще над відсіччю окупантам.

"Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще", - сказав Буданов у коментарі "Українській правді".

"Арешт" Буданова - у чому звинувачують очільника ГУР

Сьогодні московський Лефортовський районний суд виніс вирок начальнику Головного управління розвідки Міністерство оборони України Кирилу Буданову. Його визнали винним у вибуху на Кримському мосту. Зокрема йому інкримінують "тероризм" та "незаконне використання зброї".

Відео дня

Суд заочно заарештував Буданова на два місяці. Однак зазначено, що цей термін варто відраховувати від першого дня його екстрадиції в Росію. Окрім цього його оголосили в міжнародний розшук.

8 жовтня 2022-го року на Кримському мосту прогримів потужний вибух. Його наслідком став обвал кількох прольотів дорожнього полотна, а також пошкодження залізничного шляху.

Через чотири дні, 12 жовтня, ФСБ звинуватила Кирила Буданова у організації вибуху. У лютому 2023-го року версію про причетність до теракту українських спецслужб підтвердили у Слідчому комітеті Росії.

У лютому також стало відомо, що росіяни почали арештовувати тих, хто кого вони вважають винними. Загалом таких 12 чоловік відразу з кількох країн.

Вас також можуть зацікавити новини: