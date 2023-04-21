Росія оголосила голову ГУР у міжнародний розшук.

Московський Лефортовський районний суд виніс вирок начальнику Головного управління розвідки Міністерство оборони України Кирилу Буданову.

Як повідомляє прокремлівське видання ТАСС, його визнали винним у вибуху на Кримському мосту. Зокрема йому інкримінують "тероризм" та "незаконне використання зброї".

Суд заочно заарештував Буданова на два місяці. Однак зазначено, що цей термін варто відраховувати від першого дня його екстрадиції в Росію.

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Окрім цього його оголосили в міжнародний розшук.

Також сьогодні ж, 21 квітня, але на півгодини раніше, Лефортовський суд виніс вирок і розслідувачу Bellingcat Христо Грозеву. Його також заочно арештували, однак за "незаконний перетин російського кордону".

Вибух на Кримському мосту: що відомо

8 жовтня 2022-го року на Кримському мосту прогримів потужний вибух. Його наслідком став обвал кількох прольотів дорожнього полотна, а також пошкодження залізничного шляху.

Через чотири дні, 12 жовтня, ФСБ звинуватила Кирила Буданова у організації вибуху. У лютому 2023-го року версію про причетність до теракту українських спецслужб підтвердили у Слідчому комітеті Росії.

У лютому також стало відомо, що росіяни почали арештовувати тих, хто кого вони вважають винними. Загалом таких 12 чоловік відразу з кількох країн.

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