Олександр Бастрикін заявив, що вісім підозрюваних з 12 під арештом.

У Російській Федерації знайшли винних у вибуху на Кримському мосту у 2022 році. Слідчі СК РФ вважають, що "теракт" організували українські спецслужби.

"В ході розслідування підтверджена версія про те, що до організації теракту на Кримському мосту причетні українські спецслужби", - заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін в інтерв'ю ТАСС.

За його словами, нібито встановлено 12 осіб, які мають відношення до вибуху, в їх числі громадяни України, Вірменії, Грузії та Росії, й вісім з них вже заарештовані.

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"На даний час у кримінальній справі триває проведення експертиз, у тому числі технічних, щодо виявлених на місці події речових доказів. Узагальнюється і систематизується вся отримана інформація з метою встановлення повної картини події та інших осіб, причетних до цього злочину", - підсумував Бастрикін.

Вибух на Кримському мосту - що відомо

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту прогримів потужний вибух,в результаті якого стався обвал кількох прольотів дорожнього полотна та пошкодив залізничне полотно. У Москві відразу ж звинуватили у всьому Україну.

На другий день після інциденту окупанти озвучили "повну версію" вибуху. Нібито на мосту вибухнула вантажівка, яка виїхала з території Болгарії, побувала в Грузії та Вірменії, після чого приїхала до Росії.

22 січня 2023 року головний прокурор Болгарії Іван Гешев заявив, що Софія ніяк не причетна до вибуху на Кримському мосту.

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