Мирне населення евакуюватимуть з міста з 10 ранку до 15:00.

9 березня очікується Евакуація городян Ірпеня автобусами з 10: 00 до 15: 00. Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Фейсбук.

"Шановні жителі Ірпеня! На сьогодні евакуація в Романівці завершена. Завтра (9 березня) автобуси знову чекатимуть на вас з 10:00 до 15:00. Прошу поширення цієї інформації! Спасибі!", - написав Маркушин.

Нагадаємо, жителі міста Ірпінь знаходяться без світла, води і тепла, окупанти заборонили городянам виходити з дому. В Ірпені, а також Бучі, Гостомелі, Ворзелі під Києвом, тривалий час тривають запеклі бої. Триває евакуація населення з Ірпеня до Києва, вже допомогу надали трьом тисячам цивільних осіб.

Також УНІАН писав, що в мережі опублікували несамовиті кадри, на яких український поліцейський в Ірпені прощається з сином. Малюка вивозять в безпечне місце.

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