Агресор використовує проти мирної України свої останні військові резерви.

Армія РФ виявилася не такою могутньою, як її описували. Окупанти практично повністю вичерпали свій потенціал в Україні. Це відчувається не тільки в масовій мобілізації в країні, але і в нестачі військової техніки і боєприпасів.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Як наголосили у відомстві, фото та відео з пересування російських військ на територію України яскраво демонструють, що замість розпіареної сучасної бронетехніки солдатів перевозять звичайними автомобілями.

"Їх, мабуть, вилучили у підприємств і фермерських господарств", – йдеться в повідомленні.

В Україну "визволителі" прибули на мікроавтобусах, вантажівках і навіть сміттєвозах. Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, а в реальних бойових умовах її не вистачило навіть на два тижні.

Водночас останні кілька днів фіксується відносне зниження інтенсивності обстрілів українських позицій оперативно-тактичними ракетами 9М723. Схоже, що їх зараз збирають з усієї Росії. Тобто агресор використовує проти мирної України свої останні військові резерви.

Раніше повідомлялося, що з початку війни українські захисники ліквідували 12 тисяч окупантів. У Генштабі закликають українців довіряти тільки перевіреним джерелам, не піддаватися паніці та продовжувати тотальний спротив.

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