Володимир Зеленський похвалив український народ.

Президент України Володимир Зеленський про український народ: міцний народ сталевої країни.

Так він сказав у відеозверненні.

Він зазначив, що "саме так військові відповідають командуванню у Кремлі на питання, що заважало їм захопити Україну за чотири доби. Міцний народ сталевої країни".

При цьому додав, що ця інформація не перевірена, але "цей факт – безперечний".

Зеленський зазначає, що якщо "заблукалі окупанти" виправдовують свої невдачі чимось іншим, то це значить, що за 16 днів війни вони так нічого й не зрозуміли.

"Що ж, ми не засмучуємося. Ми готові пояснювати. Просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях. З України", - наголосив президент.

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