Зокрема, плани РФ включають примусову капітуляцію уряду України.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер заявляє, що мета війни Російської Федерації проти України полягає у тому, аби добитися усунення демократично обраних органів влади України і розробити "нову конституцію" із забороною усім проукраїнським силам займати керівні посади в Україні.

Про це йдеться у заяві Карпентера на сайті місії США в ОБСЄ, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"У нас є інформація, що планування Росії стосовно її подальшого вторгнення включає примусову капітуляцію демократично обраного уряду України, у тому числі розпуск усіх органів місцевого врядування в Україні", - наголосив Карпентер.

За його словами, на окупованих українських територіях, які перебувають під контролем Росії, мають бути створені "нові структури урядування".

"Плани для нового уряду і нової конституції розробляються російськими посадовцями і так званими "сепаратистами". Це планування включає мораторій на заборону законним українським лідерам і тим, хто підтримує законний уряд України, обіймати будь-які керуючі посади", - заявляє Карпентер.

Американський дипломат заявляє, що такі дії відомі з методичок РФ, яка неодноразово використовувала фальшиві "виборчі" процеси разом із спробами застосувати так звані "нові реалії", у тому числі проводячи псевдореферендуми з метою надання видимості легітимності поневоленню. Зокрема, раніше подібний так званий референдум було проведено в Криму, а також окремих районах Донецької і Луганської областей з імітацією високого рівня публічної підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо будуть знищені українці в Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум, то Україна вийде з перемовин. Президент України підкреслив, що "проведення такого референдуму "не на користь дипломатичному врегулюванню цієї ситуації". "Це точно завадить закінченню війни дипломатичним шляхом. Це точно неправильний крок з боку Росії", - підкреслив він.

Як заявляло оперативне командування "Південь", на Миколаївщині та Херсонщині окупанти збирають персональні дані місцевих для фабрикування результатів голосування на "референдумах".

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