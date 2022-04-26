Ворог також продовжує артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів, з яких відступив.

На Миколаївщині та Херсонщині окупанти збирають персональні дані місцевих для фабрикування результатів голосування на "референдумах".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини продовжується діяльність рашистів із підготовки до фейкових референдумів. Перекривши виїзди з населених пунктів, окупанти захоплюють будівлі органів місцевої влади, зривають українські прапори, під бряцання зброї і роздачу гуманітарної допомоги збирають персональні дані місцевих для фабрикування результатів голосування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях і звичною тактикою "оскаженілого звіра" вночі атакує Миколаїв системами залпового вогню "Смерч".

Нагадується, що в результаті обстрілів уражено житлові будівлі мирного населення, один цивільний загинув.

Водночас ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів, з яких відступив.

"Таким чином здійснюється і бойовий, і психологічний тиск на місцеве населення, яке ворог використовує в якості мирного щита своїх позицій", - додали у командуванні.

На Одещині продовжується контрдиверсійна робота з виявлення колаборантів і агітаторів "руського миру", зростає активність провокацій в Придністров’ї та набувають поширення інформаційні вкиди про спроби України наносити привентивні удари по невизнаній республіці.

За даними ОК "Південь", сили і тактика дій корабельного угруповання флоту агресора в Чорному морі незмінні, тому загроза ракетних ударів залишається.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Херсоні хочуть провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти проведуть псевдореферендум у Херсоні.

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