Причиною стала присутність снайперів.

Міська влада Славутича в Київській області заборонила жителям пересуватися містом.

Про це повідомляє прес-служба Славутицької міської ради.

"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня російські окупанти обстріляли блокпост в Славутичі. Водночас жодних коридорів із міста немає і виїзд із міста неможливий. Так само важка ситуація із підвозом продуктів і гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.

Раніше на Київщині цивільним заборонили відвідувати ліси на період війни. Українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

Вас також можуть зацікавити новини: